Les TAAF proposent plusieurs expositions en prêt à La Réunion (le siège des TAAF est basé à Saint-Pierre) et en métropole (à partir de l’antenne parisienne des TAAF).

Pour solliciter le prêt d’une exposition, merci de bien vouloir adresser votre demande à l’adresse suivante : com.taaf@gmail.com.

Ne pas oublier de préciser l’objet, la structure d’accueil, les dates souhaitées et le lieu d’exposition envisagé.

Expositions en prêt à La Réunion :

Exposition " Tromelin, l’île des esclaves oubliés"

L’exposition "Tromelin, l’île des esclaves oubliés" en version allégée, est composée de 21 kakémonos à installer en triplet, fournie avec les structures métalliques et les housses de rangement.

>> Télécharger l’exposition en version française.

>> Télécharger l’exposition en version anglaise.

>> Télécharger l’exposition en version portugaise.

>> Voir le film "Tromelin, portraits sensibles" réalisé par les élèves du lycée Jean Hinglo du Port à La Réunion.

>> Voir le 6 minutes "4ème campagne de fouilles archéologiques à Tromelin" réalisé par Lauren Ransan.

Des ressources documentaires sont également disponibles en téléchargement.

Exposition " La pêche dans les Terres australes et antarctiques françaises"

Au travers de 8 panneaux (120 x 80 cm sur aludibond), l’exposition présente la pêche dans les Terres australes et antarctiques françaises.

>> Voir l’exposition "La pêche dans les TAAF"

Exposition " Escales au bout du monde : Terres australes et antarctiques françaises"

L’administration des TAAF met à la disposition des enseignants une exposition et des documents pédagogiques associés. Vous pouvez télécharger les questionnaires correspondants à l’exposition, en cliquant ici.

A l’occasion des 60 ans de la collectivité, l’exposition modulable (15, 25 ou 42 panneaux) présente les Terres australes et antarctiques françaises et ses activités.

>> Voir l’exposition "Escales au bout du monde"

>> Voir la version modulable de 15 panneaux

>> Voir la version modulable de 25 panneaux

Exposition " Découverte des Terres australes et antarctiques françaises"

Au travers de 13 kakémonos, l’exposition présente les Terres australes et antarctiques françaises et ses activités.

>> Voir l’exposition "Découverte des Terres australes et antarctiques françaises"

Exposition pédagogique

L’administration des TAAF met à la disposition des enseignants une exposition et des documents pédagogiques associés. Vous pouvez télécharger les questionnaires correspondants à l’exposition, en cliquant ici.

L’exposition composée de 5 panneaux photos et de 5 panneaux textes présente les territoires austraux à travers 5 thématiques.

Exposition de la Réserve naturelle des Terres australes

L’administration des TAAF met à la disposition des enseignants une exposition et des documents pédagogiques associés. Vous pouvez télécharger les questionnaires correspondants à l’exposition, en cliquant ici.

L’exposition composée de 15 panneaux en aludibond de 120 x80 cm, présente la réserve naturelle des terres australes françaises et ses actions de préservation de l’environnement.

>> Voir le panneau introductif de l’exposition.

>> Voir les 14 panneaux de l’exposition.

Exposition "La Philatélie du bout du monde"

Au travers de 16 kakémonos, l’exposition présente les Terres australes et antarctiques françaises à travers les timbres et les différentes formes et techniques de collections philatéliques.

>> Voir l’exposition "Philatélie du bout du Monde"

Exposition de présentation de la collectivité des TAAF et de ses territoires

L’exposition présente la collectivité et ses territoires.

>> Voir "l’exposition de découverte de la collectivité"

Exposition " Voyage aux îles de la désolation"

L’exposition composée de 23 panneaux présente les territoires austraux à travers une rotation logistique du Marion Dufresne.

>> Voir l’exposition " Voyage aux îles de la désolation"

Exposition " Les îles Eparses, le 5ème district des TAAF"

Au travers de 11 panneaux, l’exposition présente les Terres australes et antarctiques françaises et plus particulièrement les îles Eparses.

>> Voir l’exposition " Les îles Eparses, le 5ème district des TAAF"

Exposition " Les fouilles archéologiques sur l’île de Tromelin"

Au travers de 11 panneaux, l’exposition présente les campagnes de fouilles archéologiques de 2006, 2008 et 2010 qui se sont déroulée sur l’île de Tromelin pour connaître davantage l’histoire des esclaves oubliés de l’Utile.

>> Voir l’exposition " Les fouilles archéologiques sur l’île de Tromelin"

Exposition " L’Utile…Les esclaves oubliés de Tromelin"

Au travers de 3 panneaux, l’exposition présente le naufrage de l’Utile et l’histoire des esclaves oubliés de Tromelin.

>> Voir l’exposition "L’Utile…Les esclaves oubliés de Tromelin"

Exposition " Instants de vie à Dumont d’Urville, un village français en Antarctique"

Au travers de 12 panneaux photographiques de 100 x 70 cm, l’exposition présente l’Antarctique et la base Dumont d’Urville en Terre Adélie.

>> Voir l’exposition " Instants de vie à Dumont d’Urville, un village français en Antarctique"

Exposition "Oiseaux de légende des mers australes"

Au travers de 22 panneaux photographiques de 1,50 m sur 1,00 m, l’exposition présente les différentes espèces d’oiseaux marins que l’on peut trouver dans la plus grande réserve naturelle de France : la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.

>> Voir l’exposition « Oiseaux de légende des mers australes »

Exposition "CRO, KER, AMS…mémoires australes, une aventure humaine"

L’exposition "CRO, KER, AMS…mémoires australes, une aventure humaine" présentée lors des Journées Européennes du Patrimoine 2012 au siège des Terres australes et antarctiques françaises est disponible en prêt sur demande.

>> Voir l’aperçu de l’exposition"CRO, KER, AMS…mémoires australes, une aventure humaine"

Exposition "Port-Jeanne-d’Arc"

L’exposition présente l’histoire de l’usine baleinière Port-Jeanne-d’Arc à Kerguelen et sa réhabilitation en site classé patrimoine historique des TAAF.

>> Voir l’aperçu de l’exposition "Port-Jeanne-d’Arc"

Exposition "Le patrimoine historique des TAAF"

L’exposition présente l’histoire de l’usine baleinière Port-Jeanne-d’Arc, la station météo à Kerguelen et leur réhabilitation ainsi que le patrimoine dans les îles Eparses.

>> Voir l’aperçu de l’exposition "Le patrimoine historique des TAAF"

Expositions en prêt à Paris :

Exposition "L’albatros, oiseaux de légende des terres australes"

Au travers de 10 panneaux photographiques, l’exposition présente l’albatros, oiseaux des terres australes.

>> Voir l’exposition " L’albatros, oiseaux de légende des terres australes "

