Le jeu des 7 familles des TAAF est désormais disponible en téléchargement. En reconstituant un maximum de familles, petits et grands partiront à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises à travers les espèces tropicales, australes et polaires, les missions et les moyens de la collectivité !

Voir les règles du jeu.

Télécharger le jeu des 7 familles des TAAF.

Télécharger les fiches d’informations de chacune des cartes.